El Atlético alcanza un acuerdo para pagar 70 millones por Vlahovic

Atlético de Madrid

Aunque en las últimas horas se ha llegado a decir que el serbio prefería recalar en el Tottenham, finalmente ha terminado dando el visto bueno al conjunto rojiblanco. Así pues, Dusan Vlahovic sería el elegido para reforzar la delantera del Atlético de Madrid.

Noticias relacionadas Fútbol. Manu Sánchez vuelve a Osasuna

A falta de que Rocco Commisso, presidente de la Fiorentina, dé el visto bueno a la operación, el cuadro colchonero pagará 70 millones de euros por el futbolista de 21 años. Su edad y los 21 goles que anotó en 40 partidos en la Serie A han animado al Atlético de Madrid a hacer un esfuerzo por Dusan Vlahovic.

Simeone y los fichajes del Atlético de Madrid

A la espera de lo que acontezca con Dusan Vlahovic, el técnico argentino valoraba recientemente las incorporaciones de Rodrigo de Paul y de Marcos Paulo. “Vino antes de sus vacaciones para encontrarse mejor en el grupo y adaptarse lo más rápido posible. Será un jugador importante en transición, en su visión de juego; tiene una muy buena pelota parada, tiene gol... No estoy descubriendo nada. Veremos si puede adaptarse en seguida a lo que el equipo necesita. Entrará en una competencia en mitad de la cancha; Kondogbia, Herrera, Llorente, Koke, Lemar y él competirán por esa posición”, dijo sobre el primero.

“A Marcos lo vimos muy poco. Los primeros días lo vimos muy bien, entró muy bien en el partido en Burgo de Osma, pero luego se lesionó y no pudo entrenar más con nosotros. Estoy esperando a que me informen desde el club cuál es su situación para poder tenerlo en cuenta o no para la temporada”, añadió sobre el portugués.

Sobre Saúl Ñíguez, aseguró que lo ve “de la misma manera que hace ocho años”. “Su mayor virtud es lo polivalente que puede ser para el equipo y las variantes que nos da desde su juego. Sigo pensando lo mismo que siempre”, expuso.