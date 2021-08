El Norwich negocia con el Betis por William Carvalho

Fútbol

Tras haber cedido a Loren Morón al Espanyol, que se hará cargo de la ficha del delantero salvo del mes que ya ha cobrado, el conjunto verdiblanco busca seguir liberando masa salarial. Es por ello por lo que el Betis quiere desprenderse de William Carvalho. Esto es algo que quiere aprovechar el Norwich que ya negocia por el portugués.

Así lo asegura Sky Sports, que señala que el colista de la Premier League tiene previsto reforzarse en varias posiciones antes del cierre del mercado. No obstante, aunque el Betis quiere liberarse de la ficha de William Carvalho, que es de 2,5 millones de euros, no malvenderá al luso al Norwich. Eso sí, el club de las Trece Barras ha asumido que no recuperará los 16 millones que pagó por hacerse con el 80 por ciento de sus derechos.

William Carvalho podría ser el siguiente en salir del Betis tras Loren

El delantero jugará cedido por el Betis en el Espanyol hasta el final de temporada. El futbolista de Marbella llega procedente al club blanquiazul desde el Betis, con el que debutó en Primera División en febrero de 2018 de la mano de Quique Setién, tras un acuerdo de préstamo entre ambas entidades que finalmente incluye una opción de compra al final del curso.

Loren Morón, de 27 años, disputó 26 partidos de LaLiga en la temporada pasada -9 de ellos como titular- con la camiseta del Betis, que le ha deseado “la mejor de las suertes en esta nueva etapa en su carrera”.

El club verdiblanco, con el que el marbellí tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024, ha considerado que una cesión era una fórmula óptima para que el atacante siga creciendo como profesional.