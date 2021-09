Lucas Pérez cuenta la verdad y arremete contra Abelardo y los dirigentes del Alavés

Fútbol

Un gol de Lucas Pérez ha dado al Elche la victoria frente al Getafe. Esto es algo que ha aprovechado el delantero para reivindicarse y explicar tanto su salida con el Alavés como lo sucedido con Abelardo.

“Estoy muy contento por cómo me ha recibido aquí la gente, tanto club como compañeros y debutar con gol dando tres puntos. Cuando marqué sentí alivio, alegría por todo lo que pasó, que se han dicho muchas mentiras”, comenzaba diciendo Lucas Pérez en El Partidazo de Cope.

Sobre su salida del Alavés ha señalado: “Todos sabemos quién me ha hecho daño. No se me defendió como se me debía de defender por parte del club y se lo hice saber. Me voy con la cabeza tranquila de que el club se haya quedado en Primera”.

“Cuando el míster sabía que se iba a ir del club me acusa directamente a mí como si fuera el único culpable. Además luego hay palabras de compañeros donde se deja entrever que Lucas no era el único problema. La gente y los compañeros nos llevábamos muy bien, lo que se ha generado es por parte del entrenador, que no ha tenido problemas solo conmigo. Cuando se marcha hay muchos compañeros que dicen que hemos mejorado mucho”, ha continuado haciendo alusión a Abelardo.

“Todas las conversaciones con Abelardo eran buenas hasta que él sacó cosas a la luz en algo que nunca he hecho nada. Que saque el club los expedientes que tiene Lucas Pérez en contra. En ningún momento Abelardo y yo hablamos cara a cara para solucionarlo. Es más, a partir de las primeras declaraciones tras el partido del Atlético de Madrid hablo con el club y estaban por la misma labor que yo, que era salvar al equipo. Les dije que estoy totalmente disponible para jugar. Es más, el único partido que gana Abelardo es conmigo en el campo ante el Valladolid. ¿Qué pasa? ¿que Lucas está comprometidísimo cuando se gana al Valladolid y tres semanas después no lo está? Eso no es así. ¿Por qué él ira la piedra y esconde la mano? ¿Por qué no cuenta lo que ha pasado realmente?”, ha añadido Lucas Pérez.

El Alavés no dio permiso a Lucas Pérez para hablar

El atacante también ha explicado por qué ha tardado en hablar: “Yo me debo a un club y cuando lo echaron y pude hacerlo, hablé. Ya habéis escuchado a Calleja, tanto cuando llega y cuando me voy ¿Es más fácil creer a un entrenador cuando dice cosas malas de un futbolista que cuando dice cosas buenas? Eso no es justo ¿Abelardo tiene toda la razón del mundo y Calleja no?”.

“Básicamente no tenía permiso para hablar. Al fin y al cabo el que manda es el entrenador y él tomó las riendas por ahí. Yo le pedí al club permiso para salir a hacer declaraciones y no me dieron permiso hasta que le echan y al primer o segundo día hago declaraciones”, ha agregado Lucas Pérez.

Lucas Pérez y su salida del Alavés

Sobre su decisión de marcharse del Alavés ha añadido: “Decido irme del Alavés porque todo lo ocurrido no era lo mejor para mí. Calleja es una persona maravillosa. Entendemos el fútbol de la misma manera. Le digo de cambiar de aires, que creo que era lo mejor. La afición se ha portado de manera maravillosa. Estaba incómodo por todo lo sucedido donde parecía que el único culpable era yo. Lo pasé mal. Le doy las gracias al Alavés por atender la solicitud de salir, que fue una decisión mía”.