El Levante ratifica a Paco López

El entrenador del Levante, Paco López, cuenta con el “máximo respaldo” del club y de la dirección deportiva del Levante tras haber sumado tres puntos en este arranque de campeonato, señaló el presidente de la entidad, Quico Catalán, a los medios de comunicación.

“Que nadie ponga en duda nada de eso, porque la hay. Quien diga lo contrario, miente, porque como éstas e incluso mucho peores que éstas, Paco López ya las ha vivido en este club. Que nadie ponga en boca de nadie de este club la duda mínima en Paco López”, dijo Catalán.

“Lo hemos demostrado con hechos y no con palabras”, insistió el presidente del Levante, que aseguró que nadie puede ser “ajeno a las críticas o los pitidos” y recalcó que, para él, Paco López es el entrenador ideal para la entidad.

“Acaba contrato y llegará un momento donde valoraremos todas las circunstancias. Llevamos cuatro años juntos y pueden ser muchos más años y puede ser que un día, cuando acabe la temporada, entendamos que estamos cansados los unos de los otros. Ojalá Paco pudiera estar muchos años en este club”, afirmó.

El presidente del Levante, Quico Catalán, admitió este miércoles que el mercado de fichajes no ha sido el mejor de su mandato y aunque reconoció no estar orgulloso dijo que cree que tienen mejor plantilla que la temporada pasada y con capacidad de sobra para lograr los objetivos marcados.

“No ha sido el mejor mercado. ¿Estoy orgulloso? No. Eso sí, hemos trabajado muchísimo por todos los medios y hemos hecho todo y más para cuadrarlo todo. Tenemos mejor plantilla para conseguir los objetivos, pero no hemos conseguido la cuadratura del círculo”, dijo ante los medios de comunicación el presidente del Levante.

“Hay que ser autocrítico y hay que analizarlo todo. No me alegra que la gran mayoría de clubes estemos en una situación similar”, agregó Catalán, que avanzó que el club valenciano presentará en las cuentas del curso pasado un cierre de ejercicio “bastante deficitario” y con pérdidas por primera vez en doce años.