Maffeo a Paco López: “La zorra de tu mujer si que gritaba cuando la forzaba en la cocina”

Deportes

El Real Mallorca se ha impuesto por 1-0 al Levante, una derrota que deja muy tocado al técnico del cuadro granota. Consciente de ello, Pablo Maffeo, jugador del conjunto balear, le ha dicho a Paco López en el túnel de vestuarios: “Cállate, te quedan dos días”. Sin embargo, según Pipi Estrada, el catalán ha ido mucho más allá.

“La zorra de tu mujer si que gritaba de dolor cuando la forzaba en la cocina calvo de mierda”, sería la frase que el catalán habría dicho al técnico de Silla según transcribía el periodista en sus redes sociales.

Pablo Maffeo a Paco López: "La zorra de tu mujer si que gritaba de dolor cuando la forzaba en la cocina calvo de mierda". La frase que provocó la trifulca según ha informado @fabioingoglia en #LaCasaDelFútbol https://t.co/81kPbKlovE — Pipi Estrada (@KaiAzet) October 2, 2021

El motivo del rifirrafe entre ellos se inició cuando los integrantes del banquillo del Real Mallorca pidieron con vehemencia la segunda amarilla para Roger por golpear un balón dividido cuando el árbitro había señalado falta sobre Ruiz de Galarreta. A partir de entonces Pablo Maffeo tuvo sus más y sus menos con el cuerpo técnico de Paco López. Finalmente esto desembocó en una intolerable falta de respeto del catalán al técnico de Silla que ha sido desvelada por Movistar.

Pablo Maffeo a Paco López: "Cállate, te quedan dos días". La frase que provocó la trifulca según ha informado @fabioingoglia en #LaCasaDelFútbol https://t.co/DvjOLpMna2 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 2, 2021

Los jugadores del Levante con Paco López

Tras la derrota en Son Moix, José Luis Morales ha roto una lanza en favor de Paco López: “Paco no juega. Queremos que Paco siga con nosotros. Los que jugamos somos nosotros. Cada uno tiene que hacer autocrítica. Tengo que dar mucho más. Con esto no es suficiente. Aunque las miradas vayan al míster, él no juega. Aquí somos todos responsables”.

“Hay que dar un poco más y yo el primero por llevar el brazalete. Hemos estado mejor en la primera parte. Hay que defender el escudo y a un club que pelea por estar cada día en Primera División. Estamos en una mala dinámica y hay que cambiarla. Hay que responsabilizarse de lo que estamos haciendo. Esperemos que cuanto antes ganemos y nos de tranquilidad y confianza”, agregaba el capitán del Levante.