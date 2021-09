Jaume Costa y su salida del Villarreal: “Hubo alguien que habló mal de mi”

Fútbol

El lateral de 33 años abandonó definitivamente el submarino amarillo en verano recalando después en el Real Mallorca. Ya en la temporada 2019-2020, Jaume Costa fue cedido por el Villarreal al Valencia.

El responsable de que saliera aquel verano, tal y como ha reconocido el defensor en El Periódico del Mediterráneo, fue Javi Calleja: “No se fue justo conmigo, hubo alguien que habló mal de mi que todos sabemos quién es, por eso tuve que salir cedido. Me llamó Marcelino para ir al Valencia y ni lo dudé”.

“A Calleja no le guardo rencor. Seguro que yo también tengo parte de culpa. No digerí muy bien no ser titular, pero si hubiéramos hablado lo habríamos solucionado. Además, cuando fui a hablar con él, no fue sincero conmigo”, ha añadido Jaume Costa.

Dicho enfrentamiento terminó pasando factura al futbolista. “Me repercutió negativamente la pasada temporada con Emery, ya que tenía una imagen de mí que no era la real. Por ello tuve que ir a hablar con él para aclararlo y me dijo que partía en igualdad de condiciones. Y así fue, cumplió su palabra y jugué muchos partidos”.

Jaume Costa y su no renovación con el Villarreal

Sin embargo el Villarreal optó por no renovar su contrato, algo a lo que también ha aludido Jaume Costa: “Era lógico que no me renovaran, había otros tres laterales izquierdos, Alberto, Alfonso y Pervis con muchos años de contrato por cumplir. Fue una lástima, porque me hubiera gustado retirarme como jugador en el Villarreal”.

“No fue fácil porque nunca piensas en dejar tu casa en la que todo lo que has conseguido te lo has ganado en el campo. Estoy orgulloso de todo lo que le he aportado al Submarino. Y le estoy eternamente agradecido al club y a sus dirigentes. El Villarreal siempre será mi casa”, ha agregado sobre su adiós al submarino amarillo.