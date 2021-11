Uno de los grandes olvidados de Luis Enrique asegura que renovaría al asturiano

Deportes

Pese a que marcó frente al Barcelona, Iago Aspas no está atravesando un buen momento, pero cuando el gol le ha sonreído, ha sido uno de los grandes ausentes de ‘la Roja’. Luis Enrique ha preferido contar con otros delanteros y a la Selección tampoco le ha ido mal, motivo por el que el atacante del Celta de Vigo renovaría al asturiano.

“Visto lo que lleva haciendo hasta ahora pues sí. Hizo buen papel en la Eurocopa. Le renovaría”, ha dicho Iago Aspas sobre Luis Enrique en la Cadena SER.

Cuestionado sobre por qué no va con la Selección, el de Moaña ha señalado: “A veces me lo pregunto. Es una decisión del seleccionador. Cada uno tenemos un seleccionador dentro. Yo no me hubiese llevado en este parón... Pero en la última Eurocopa sí”.

Iago Aspas tiene claro dónde podría jugar en la Selección si le llama Luis Enrique

No obstante, Iago Aspas ha prometido no rendirse: “Voy a tratar de seguir haciéndolo bien y ver si llega la oportunidad”. Además se ha atrevido a decirle a Luis Enrique dónde podría encajar. “Con el 4-3-3 me veo más en banda que en punta. En los últimos partidos ha puesto a Morata y a De Tomás que son más nueves. Depende del tipo de partido. Si hay espacios prefiero quedar más descolgado. Si es más cerrado prefiero jugar con un delantero que fije a los centrales”, añadía.

Para tener la oportunidad que demanda, Iago Aspas deberá mejorar sus registros de cara al gol, algo que el Celta de Vigo está acusando tal y como ha reconocido. “Lo que nos ha matado ha sido el acierto en las áreas que es donde se decide el partido. Vernos por detrás en el marcador nos ha costado mucho. En partidos de toma y daca entra mejor nuestro juego”, finalizaba.