Iago Aspas habla del mal momento que está pasando

Fútbol

El internacional español Iago Aspas, futbolista del Celta de Vigo, señaló este jueves que la falta de efectividad está “matando” a su equipo, al mismo tiempo que dijo tener “confianza absoluta” en el técnico argentino Eduardo “Chacho” Coudet.

“Estamos haciendo muchísimas cosas bien pero los resultados no nos están acompañando. En los últimos partidos en casa merecimos ganar al Sevilla y a la Real Sociedad y nos fuimos con las manos vacías. Esta temporada no estamos teniendo tanta efectividad como el año pasado y eso nos está matando”, indicó en su comparecencia ante los periodistas.

Iago Aspas reconoció que le gustaría estar peleando por otro objetivo, pero con 11 puntos y sólo dos de ventaja sobre la zona de descenso cree que lo prioritario es encadenar “un par de resultados positivos” para alejarse de la zona peligrosa.

“Siempre quiero ver para arriba, pero a día de hoy las sensaciones y la tabla son las que son”, avisó el atacante gallego, quien incidió en la falta de acierto: “A veces le das mal y entra y otra veces le das muy bien y no marcas. Esto es fútbol, y no siempre uno más uno son dos”.

Defendió el trabajo del cuerpo técnico que lidera Coudet porque “los resultados no están acompañando pero las sensaciones son buenas”, y admitió que después de unos años de mucho sufrimiento es normal que “el 80 por ciento” de los aficionados celestes firmen vivir “una temporada tranquila”.

“Estoy intentando darle vuelta a la situación. Si las cosas fueran mejor para todos, también lo serían para mí. Hasta ahora no he encontrado todo el fútbol que llevo dentro, pero estoy tranquilo porque a mí me gusta jugar con presión”, dijo al ser cuestionado por su estado de forma.

Aspas, por último, aclaró que no se fía de la crisis del Barcelona, al que reciben este sábado en Balaídos, porque sigue teniendo “una gran plantilla” a pesar de que ha perdido “al mejor” jugador del mundo, en referencia al argentino Leo Messi.