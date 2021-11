Jorge Almirón podría volver a tomar las riendas del Elche

Fútbol

Pese a que Pablo Machín tenía una cláusula que le permitía desvincularse del Al-Raed FC, el que fuera técnico de Sevilla, Espanyol o Alavés, ha terminado pidiendo tiempo tras haber dado el sí al conjunto ilicitano. Al Elche no le ha gastado nada esto y valora el posible regreso de Jorge Almirón.

El argentino fue el entrenador en el que Christian Bragarnik confió cuando el equipo franjiverde ascendió a Primera División. Sin duda, una decisión impopular ya que Pacheta era el héroe del ascenso. La apuesta no salió como se esperaba y Jorge Almirón terminó dimitiendo como entrenador del Elche. Tras su decisión, el conjunto ilicitano volvió a confiar en Fran Escribá, del que ha decidido prescindir tras la última jornada.

Si bien Jorge Almirón no ha sido la primera opción del Elche, las negociaciones con Hernán Crespo no fructificaron. Tampoco ha salido bien la cosa con Pablo Machín ni las conversaciones con Francisco y Javi Gracia han llegado a buen puerto. Incluso, según el diario MARCA, el Elche ha intentado volver a hacerse con Pacheta, opción que éste no ha valorado ya que tiene contrato con el Real Valladolid.

El zasca de Fran Escribá tras su salida del Elche

El valenciano afirmó tras su salida que se puede comprar un club, pero no el cariño de la gente, en clara alusión a Christian Bragarnik. “Me veía capacitado, ha sido un golpe”, admitió Fran Escribá. “No ha tenido en cuenta lo mucho que hemos hecho. Es el dueño y puede tomar las decisiones. Ojalá acierte”, añadió. “Ojalá el compañero que venga saque esto adelante porque hay equipo. Estoy convencido de que la posición de este equipo es estar más adelante”, finalizó.