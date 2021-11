Mendilibar, Abelardo y Sergio González, candidatos al banquillo del Levante

Deportes

Aunque Alessio Lisci ha tomado las riendas del cuadro granota tras la destitución de Javi Pereira, el equipo valenciano se encomendará a un nuevo entrenador en busca de la salvación. José Luis Mendilibar, Abelardo y Sergio González son las opciones de un Levante que habría descartado el regreso de Paco López.

Así lo asegura el diario MARCA, que señala que el encargado de elegir al nuevo entrenador será el nuevo director deportivo. Para este cargo los que suenan son Miguel Ángel Gómez (ex del Real Valladolid), Nico Rodríguez (ex del Elche), Robert Fernández (ex del Barcelona) y Fran Garagarza (ex del Eibar). Precisamente de la mano de este último podría llegar al Levante José Luis Mendilibar, con el que formó una gran dupla en el Eibar. Abelardo Fernández, por su parte, se encuentra sin equipo tras su segunda etapa en el Alavés a la espera de una oportunidad para entrenar en Primera División. Lo mismo sucede con Sergio González. Sin equipo tras su paso por el Real Valladolid, descartó recientemente una oferta del Leganés tal y como contamos en LAOTRALIGA ya que se estaba recuperando de una operación quirúrgica.

Tampoco se descarta que algún entrenador más pueda sumarse a José Luis Mendilibar, a Abelardo y a Sergio González al casting para ser el nuevo técnico del Levante con la llegada de un nuevo director deportivo. Lo que han descartado los dirigentes del club es el regreso de Paco López, que fue destituido esta temporada después de que el Levante acumulase ocho partidos sin ganar.