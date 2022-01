Fernando Hierro y la deslumbrante periodista de 39 años que le ha conquistado

El que fuera seleccionador español, entrenador del Oviedo y futbolista del Real Madrid, tiene un nuevo amor. Se trata de Fani Stopkovic, una periodista croata de 39 años que reside en España y con la que Fernando Hierro fue fotografiado recientemente en un palco VIP durante la final de la Copa Davis en la que Croacia cayó ante Rusia.

Ya el pasado mes de junio, la periodista compartía en su cuenta de Instagram una entrevista que hizo a Fernando Hierro. En ella el exseleccionador analizó el encuentro entre España y Croacia antes de que ambos equipos se enfrentasen en la Eurocopa.

El malagueño de 53 años se estrenó recientemente como copiloto del gallego Jesús Alfonsín en el primer tramo cronometrado del VII Rally Ciudad de Granada, puntuable para la Copa de España de Rallys de Tierra.

El exfutbolista es inversor y fundador de Ekatom, una empresa que diseña y fabrica ropa deportiva con propiedades técnicas que patrocina al piloto gallego Jesús Alfonsín. Fernando Hierro sustituyó a Iván Carmona, que normalmente suele ser su copitolo.

Fernando Hierro también fue noticia recientemente cuándo desveló por qué no fichó por el Atlético de Madrid: “Yo estaba en el Valladolid, tenía 21 años y era muy inexperto. A mí me dijeron que mi traspaso por el Atlético de Madrid lo habían cerrado mi presidente Miguel Ángel Pérez Herranz y Jesús Gil, pero se cruzó el Madrid y era la ilusión de mi vida. Yo aposté fuerte, fui valiente y dije que si no jugaba en el Madrid, me quedaba en el Valladolid, donde tenía dos años más de contrato. Jesús Gil fue muy comprensivo, siempre se lo agradecí y cumplí mi sueño durante 14 años”.