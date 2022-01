El Valencia sondea a Héctor Herrera

Daniel Wass abandonará el conjunto che para recalar en el Atlético de Madrid en el mercado invernal. Esto es algo que ha intentado aprovechar el Valencia para hacerse con Héctor Herrera, que termina contrato con el cuadro colchonero a final de temporada.

Por ello, y para obtener una rebaja en el precio de Daniel Wass, el Atlético de Madrid está abierto a negociar por el mexicano. No obstante, a Héctor Herrera no le ha gustado la oferta del Valencia. El club de Mestalla no sólo le ofrece un salario menor al que actualmente percibe sino que sólo le ofrecería contrato hasta final de temporada y por una segunda en función de objetivos. Héctor Herrera, por su parte, prefiere terminar el presente curso con el Atlético de Madrid para vincularse después con otro equipo por un tiempo mayor.

Radoja, la alternativa del Valencia a Héctor Herrera

Consciente de que el conjunto che busca a un futbolista en su demarcación, aunque sin ser una prioridad, Nemanja Radoja ha sido ofrecido al club de Mestalla. Al igual que Héctor Herrera, el serbio termina contrato a final de temporada, por lo que el Levante estaría dispuesto a negociar por él con el Valencia. Nemanja Radoja, por su parte, necesita más minutos si quiere estar en el próximo Mundial con su selección.

Pese a que se ha interesado por Héctor Herrera, el Valencia no se lanzará a por un nuevo centrocampista hasta que fiche antes a un central y a un sustituto para Daniel Wass.