Quieren llevarse a Randy Nteka del Rayo Vallecano

El centrocampista de 24 años, por el que el conjunto franjirrojo pagó poco más de un millón al Fuenlabrada en verano, podría salir del equipo meses después. Y es que, pese a no ser titular indiscutible con el Rayo Vallecano, Randy Nteka cuenta con pretendientes en la Premier League y en la Bundesliga.

Así lo asegura L’Équipe, que coloca en Inglaterra al Crystal Palace de Patrick Viera tras sus pasos. Randy Nteka contaría con más pretendientes en Alemania, aunque sólo ha trascendido el nombre del Hoffenheim. El Rayo Vallecano, por su parte, no se plantea la salida del atacante a mitad de temporada, aunque sí podría escuchar ofertas por él en verano.

Ni Randy Nteka ni Dimitrievski saldrán del Rayo Vallecano en enero

Al igual que sucede con Randy Nteka, el Rayo Vallecano no ha tenido a bien desprenderse de Stole Dimitrievski en el mercado invernal, una decisión que ha compartido el guardameta. “Estoy enfocado en los partidos de esta temporada. Es lo que me interesa. Estoy agradecido porque he hecho algo bueno para que salga algo por mí, pero no dejo que me distraiga. Estoy enfocado en mi día a día”, admitió el macedonio.

Sobre el interés del Barcelona, Stole Dimitrievski añadió: “No tengo ninguna información y no me gustaría saberla porque me puede afectar a mi día a día. Soy serio y tranquilo y no me dejo afectar. Hay que entrenar bien y jugar bien y después vendrá lo que tenga que venir. Todos queremos jugar en un equipo grande, pero mi enfoque es trabajar y el día a día”