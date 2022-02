El sorprendente banquillo que ha rechazado Simeone

Si bien el técnico del Atlético de Madrid siempre se ha mostrado abierto a tomar las riendas de la selección, ha descartado sentarse en el banquillo de la albiceleste a corto plazo. Simeone renovó el pasado mes de julio hasta 2024 con el conjunto rojiblanco y tendría intención de cumplir su contrato.

Cuestionado en Movistar por la posibilidad de sentarse en el banquillo de la albiceleste, el Cholo dijo en la precia del Argentina – Colombia: “A ver, no te voy a mentir... Hoy a la noche, pongo la tele para ver Argentina-Colombia y escucho el himno, veo los jugadores, la camiseta... donde estuve 11 ó12 años jugando, la verdad que digo que me gustaría estar ahí”.

Ya en frío, Simeone añadió: “La realidad es que soy un entrenador de campo, de día a día. El tener el fútbol tan cortado y tan espaciado no lo siento hoy. Ojalá que el día que lo sienta, vean del otro lado que estoy capacitado para hacerlo”.

La continuidad de Simeone en el Atlético, está más en entredicho que nunca

El cuadro colchonero es el cuarto clasificado de LaLiga Santander a 4 puntos del Betis, a 10 del Sevilla y a 14 del Real Madrid aunque con un partido menos que estos tres equipos. Por ello, y porque el equipo ha caído en Copa del Rey, aunque sigue vivo en Champions, la continuidad de Simeone está en entredicho.

“El máximo responsable es Simeone. No sé si me lo cargaba pero tendría una conversación con él. Cualquier otro entrenador que no se llamase Simeone estaría ya destituido o con un ultimátum encima de la mesa”, señalaba recientemente Gonzalo, el nieto de Vicente Calderón.

“Lo que ha hecho Simeone va a quedar para la historia, pero nada es eterno y nadie está por encima del club, ni siquiera mi abuelo, y ahora mismo la situación es muy preocupante. Si no se mete en Champions, el ciclo se puede acabar de forma natural porque no creo que el Atlético se pueda permitir económicamente a ciertos jugadores o pagarle al entrenador el dinero que cobra”, añadió.