Piqué no cierra la puerta a volver con la Selección

El central de 34 años del Barcelona ha hablado de su renuncia a jugar con España. Pese a que Gerard Piqué dejó la Selección tras el Mundial de Rusia de 2018, no descarta volver a enfundarse ‘la Roja’.

Así lo reconoció el defensor charlando en Twitch con Ibai Llanos. “Obviamente, yo he dejado la Selección. Pero soy una persona que si un día digo... ¡hostia! Pues cogería al míster y le diría ‘a lo mejor...’. No quiero cerrar la puerta. En un 99% que no, pero no me gusta decir un 100%”, confesó Gerard Piqué.

El que fuera campeón del mundo y de Europa con la Selección parece dar por hecho que Mbappé fichará por el Real Madrid en verano. Es por ello por lo que Gerard Piqué aprovechó la ocasión para mandar un mensaje a Haaland, al que pretende el Barcelona: “Si yo fuera Haaland y quiero ganar el Balón de Oro, no iría al mismo equipo que Mbappé”. “Pongo la mano en el fuego que Mbappé y Haaland no jugaran juntos en el mismo equipo”, añadió.

Además de Piqué, Juanmi Jiménez podría volver con la Selección

Juanmi Jiménez, que cuando jugaba en el Málaga hace seis años fue convocado por la Selección, está haciendo méritos para que Luis Enrique le llame. Cuestionado por su posible vuelta a la Selección, el delantero del Betis manifestaba recientemente: “Trabajo día a día para ayudar al equipo y ojalá. Es un sueño para cualquier jugador. Ojalá”. De momento, en los 25 partidos que ha disputado esta temporada ha anotado 14 tantos.