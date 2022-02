El agente de Okay Yokuslu el equipo de LaLiga rechazaron para fichar por el Getafe

El centrocampista de 27 años abandonó el Celta de Vigo en el mercado invernal para recalar en el conjunto azulón en calidad de cedido pese a que el Valencia también trató de hacerse con sus servicios. El agente de Okay Yokuslu ha hablado de por qué su representado descartó el club de Mestalla para recalar en un Getafe que estará obligado a comprarle si juega la mitad de partidos o si se mantiene en Primera División.

“No fue fácil sacar a Okay del Celta de Vigo. Estuve allí durante 14 ó 15 días. No es un club fácil para negociar. El Valencia también quería fichar a Okay; pero al final el Celta tomó la decisión. Preferimos al Getafe porque coincidieron con el Getafe. Estábamos pensando en la Premier League, pero ningún equipo de la Premier League buscaba un jugador con el perfil de Okay. Es por eso que no había una opción en el Reino Unido. En España había clubes a excepción del Valencia y Getafe; pero no pensamos en ellos”, ha dicho Batur Altıparmak.

Okay Yokuslu ha cambiado el Celta por el Getafe en el mercado invernal

“Okay jugó en Celta constantemente en su primera temporada. Tomó menos tiempo en su segunda temporada y fue cedido al West Bromwich en la media temporada. Él está completamente entrenado para esta temporada. Le dije a la gestión del Celta también eso que tuvo éxito en los últimos cuatro o cinco encuentros, pero es interesante que Okay jugó bien al comienzo de la temporada pero no le dio la oportunidad después el entrenador. Prefirió jugar con 12-13 jugadores, en este caso no nos quedó más remedio que irnos”, agregó el representante de Okay Yokuslu.