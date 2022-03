Tamara Gorro canta las cuarenta a Avilés por insinuar que una tercera persona fue la responsable de que se separase de Garay

La influencer cargó contra el periodista después de que éste acusase al exfutbolista de Real Madrid y de Valencia, de haber sido infiel a su mujer. Tamara Gorro entró en directo en el programa en el que trabaja José Antonio Avilés para defender el honor de Ezequiel Garay.

“Eres un mentiroso en toda regla. No me creo ni una palabra de lo que dices, no hoy sino nunca, te tengo que decir que todo lo que dices de mí es falso. De principio a fin... No tienes ninguna información querido. Cuando digo ninguna es ninguna”, dijo Tamara Gorro a José Antonio Avilés en Viva la Vida.

“No puedo tolerar que se hable así de la persona que me ha hecho feliz durante 12 años de mi vida y que es el padre de mis hijos. Es que no lo voy a permitir”, añadió la segoviana defendiendo a Ezequiel Garay.

Emma García, del lado de Tamara Gorro en su guerra con Avilés

Por su parte, la presentadora Emma García, tuvo unas bonitas palabras hacia Tamara Gorro: “Me gustaría que no tengas que justificarte por lo que estás viviendo. La realidad de los problemas mentales es que es así. Es tan difícil de explicar por redes. Lo importante es que tú sepas que tienes esa enfermedad”.

Tamara Gorro no descarta una reconciliación con Ezequiel Garay

“El tiempo lo dirá todo. No hay que acabar siempre mal. Siempre lo he dicho: yo llevo el anillo, él lleva el anillo y ya veremos qué pasa”, decía la influencer recientemente.