Sacar a Pacha Espino del Cádiz podría ser una ganga para el Sevilla

El lateral zurdo de 30 años está cuajando una gran temporada y podría convertirse en una ganga para el conjunto hispalense. Y es que, aunque Pacha Espino tiene una cláusula de 25 millones de euros, termina contrato con el Cádiz en 2023, algo que querría aprovechar el Sevilla para hacerse con sus servicios.

En el Sánchez Pizjuán también se podrían aprovechar de un posible descenso del Cádiz, algo que reduciría la cláusula de Pacha Espino a la mitad. Según La Voz de Cádiz, Monchi ve al uruguayo como un buen recambio para Acuña, motivo por el que el Sevilla lleva tiempo siguiéndole. Pacha Espino ha disputado esta temporada 32 partidos y ha anotado dos goles y repartido dos asistencias.

Pacha Espino e Isco, posibles fichajes del Sevilla

El centrocampista de 29 años termina contrato con el Real Madrid a final de temporada. Pese a que Isco es libre para negociar con otros equipos, y aunque a Julen Lopetegui le gusta, Monchi quiso aclarar que no tiene nada con el Sevilla.

“No he escuchado a Julen decir que quiere a Isco. Ha dicho que es un buen jugador. Y si me preguntas a mí te digo que es un buen jugador. Es distinto a lo del Tecatito. Con Tecatito había una conjunción entre lo que quería Lopetegui y la dirección deportiva. A Lopetegui le gusta Isco y a mí también, pero no hay nada”, matizó el de San Fernando. ¿Terminará moviendo ficha el Sevilla por Isco?, ¿intentará el fichaje de Pacha Espino?