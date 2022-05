El Valencia contacta con Diego Martínez para que releve a Bordalás

Pese a tener un año más de contrato, José Bordalás se está pensando su continuidad en el Valencia. No obstante, supone para él un freno la penalización de 700.000 euros que tendría que pagar en el caso de que presentase su dimisión. Aunque en el Valencia confían en que siga, han contactado con Diego Martínez para conocer si estaría dispuesto a tomar su relevo.

Noticias relacionadas Televisión. Josep Pedrerol explica por qué no presentará El Chiringuito

Así lo asegura el diario MARCA, que señala que el que fuera entrenador del Granada también se ha convertido en una opción para el Sevilla si prescindiera de Julen Lopetegui. Además de con el Valencia y con el conjunto hispalense, Diego Martínez ha sonado en las últimas semanas para el Celta de Vigo y para el Espanyol, donde sería el favorito para relevar a Vicente Moreno.

Las calabazas de Diego Martínez

Parece claro que al técnico de 41 años no le faltarán propuestas en LaLiga Santander pese a que se ha tomado un año sabático a la espera de una oferta para entrenar en la Premier League que no ha terminado llegando. Diego Martínez sí ha recibido propuestas para entrenar en España. El Getafe intentó que el gallego relevase a Míchel y también fue tentado por el el Levante tal y como confirmó recientemente Manolo Salvador. “Diego Martínez me dijo que había puesto mi granito de arena en su equipo; le quise fichar este curso. Le llamé para el Levante, pero lo rechazó”, señaló el exdirector deportivo del equipo valenciano. ¿Terminará recalando en el Valencia si termina saliendo José Bordalás.