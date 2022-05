El Barcelona ofrece a un futbolista al Sevilla para hacerse con Koundé

El central de 23 años difícilmente seguirá en el Sevilla la próxima temporada. Hace dos veranos, el conjunto hispalense rechazó una oferta del Manchester City por Jules Koundé y el pasado hizo lo propio con otra del Chelsea. Ahora el cuadro londinense volverá a intentar su fichaje y el Barcelona tampoco pierde la esperanza de hacerse con sus servicios. Pese a su limitada economía, está dispuesto a incluir a un futbolista como Sergiño Dest para abaratar la operación.

Y es que la cláusula de Jules Koundé es de 90 millones de euros. No obstante, según se ha publicado, el Sevilla podría dar luz verde a su salida si alguno de sus pretendientes alcanza los 50 millones. El Barcelona no podrá alcanzar, en ningún caso, dicha cantidad por Jules Koundé y espera obtener una rebaja incluyendo a Sergiño Dest, un futbolista del agrado de Monchi según el diario AS.

Lenglet, otro jugador del Barcelona que ha sido relacionado con el Sevilla

Recale en el Barcelona Jules Koundé o en cualquier otro equipo, el Sevilla estará obligado en fichar un recambio para el francés. Esto le ha llevado a plantearse el regreso de un Lenglet que tiene por delante de él a Gerard Piqué, a Ronald Araújo y a Eric García en el conjunto azulgrana. Además, se espera que a ellos se les sume Andreas Christensen, que llegará a coste cero procedente del Chelsea. Clement Lenglet, por tanto, no seguirá en el Barcelona y vería con buenos ojos regresar al Sevilla y seguir su carrera en LaLiga Santander.