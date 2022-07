Bolo le quiere en el Oviedo: “Me encantaría tener a Sergi Enrich aquí”

El entrenador del Real Oviedo, Jon Pérez Bolo, hizo este viernes balance de su primera semana como técnico azul al tiempo que habló sin tapujos de que no tiene prisa si ha de esperar unos días para que Borja Sánchez renueve y de uno de sus deseos para este mercado estival: el fichaje de un Sergi Enrich al que “estaría encantado” de tener en Oviedo.

“He hablado con él, porque tenemos muy buena relación, pero su caso es como el de Borja: hay que esperar a ver cómo va el mercado. Me encantaría que estuviera aquí con nosotros, pero a ambos hay que darles su tiempo. A veces no es porque no atraiga el proyecto o el club, sino porque cada uno tiene su situación personal y son decisiones que hay que pensar”, contestó Bolo.

El vasco también aclaró que, después de hablar con Borja Sánchez sobre su posible continuidad en el conjunto azul, tiene claro que el futbolista renovará “si no tiene una opción importante en Primera porque, en ese caso, su primera opción es el Oviedo”.

Bolo reconoció que desde que llegó a El Requexón siente haber entrado a formar parte de una familia, e insistió en que esa es su idea para quedar lo más arriba posible en la tabla: “Creo mucho en hacer grupo, y si todos remamos en el mismo sentido, todo será más fácil”.

A pesar de que aspira a meterse en play off, el técnico azul se marca el único objetivo, el de llegar lo más preparado posible al inicio liguero, al tiempo que trabaja “codo con codo y hablando todos los días” con el director deportivo azul, Tito Blanco, al que considera “una figura importantísima” para su propio trabajo.

“Ya dio unas pinceladas en sus últimas declaraciones: hacen falta laterales, ver qué pasa con Borja en fase ofensiva y quizá un delantero. Respecto a posibles salidas, yo veo a Bastón y a Costas contentos e ilusionados, pero hay que estar preparados siempre para cualquier imprevisto: con el año que han hecho es normal que tengan ofertas”, dijo el vizcaíno.

El entrenador carbayón explicó que los laterales que busca son los que quiere todo el mundo, “profundos, de ida y vuelta, que lleguen a línea de fondo y que sean capaces de sacar centros”, y recordó que con 22 o 23 futbolistas -actualmente tiene 18 en plantilla- se daría por satisfecho porque solo así podrá “dar oportunidades a todo el mundo”.

Los azules, que se ejercitaron este viernes en sesión matutina, descansarán sábado y domingo en el que será su último fin de semana libre antes del arranque de los amistosos de pretemporada, tarea en la que estarán inmersos desde el próximo miércoles y hasta el inicio de la liga el próximo lunes 15 de agosto, ante el Andorra y en el Carlos Tartiere (17:30 horas).