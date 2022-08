La novia de Chicharito sale en su defensa tras su feo a la bandera de México

El que fuera delantero del Real Madrid y del Sevilla, ahora en las filas de Los Ángeles Galaxy, se ha visto envuelto en dos polémicas. Chicharito se negó a firmar una bandera de México dejando caer ésta al suelo. Posteriormente, el azteca negó una foto a un niño. Si bien Chicharito ha pedido perdón; su novia, Nicole McPherson, ha salido públicamente en su defensa.

“Es muy fácil hoy en día ver un vídeo que fue editado solo para mostrar solo una pequeña parte de una película entera, fácilmente y de manera poco reflexiva”, comenzó diciendo la ecuatoriana.

“Las fotos o vídeos fuera de contexto son una fuente muy fuerte de desinformación visual. ¿De verdad es necesario ir tan lejos? Anular con ‘hate’ a todo aquello que exprese una idea contraria es tan repudiable como el mensaje criticado. Recuerden que detrás de cada usuario hay un ser humano”, añadió la novia de Chicharito

Chicharito ha pedido perdón

Respecto a lo sucedido con la bandera, el atacante comentó: “Lo vi y lo estuve platicando con mi familia y con mi gente, decidí no firmar la bandera y después de eso la verdad es que yo no sabía que la tenía yo agarrada, según yo la tenía agarrada la persona que me la entregó. Entonces no es que la tire, sino que la quiero mover para seguir firmando más cosas y desafortunadamente la bandera se cayó, ni cuenta me di”.

Sobre lo sucedido con el niño, Chicharito agregaba: “Obviamente el video de cuando estoy saliendo del partido del Dallas y me niego a darle un autógrafo o una foto al niño. Sabemos que eso es muy desafortunado y le pido perdón a él y a su familia. Estoy platicando ya con la gente del Galaxy para ver si podemos contactarlo para darle una foto, saludarlo, regalarle una camiseta, invitarlo a un partido o algo”.

“Quería explicar un poquito esa situación porque, no es querer hablar de más, pero la gente a la que me acerque estaban muy lejos del autobús. Yo ya había estado firmándole a mucha gente después del partido y otra vez que no estuve al 100, soy humano, soy muy pasional, cuando hay algo en mi cabeza se me queda mucho en la cabeza, quiero pedir una disculpa, se me fue completamente”, concluyó.