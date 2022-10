Lucas Hernández se ofrece para volver al Atlético de Madrid

Aunque el central de 26 años tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2024, no descarta regresar al conjunto rojiblanco. Cuestionado al respecto, Lucas Hernández reconoce que le gustaría volver al Atlético de Madrid.

“Si algún día surge la opción de volver al Atlético, ¿por qué no? Me gustaría que pasara. Es algo bonito. El Atlético de Madrid es el club que me lo ha dado todo. Soy canterano y siempre he tenido cariño a este equipo. Desde que he salido les he deseado lo mejor. Que ahora esté en el Bayern de Múnich en parte es gracias al Atlético. Apostaron por mí desde pequeño y me lo dieron todo”, señalaba el defensor en la COPE.

Lucas Hernández puso rumbo al Bayern de Múnich en 2019 después de que el equipo alemán abonase al Atlético de Madrid los 80 millones de euros que figuraban en su cláusula de rescisión. Desde entonces ha disputado 104 partidos y ha ganado una Champions, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y tres Bundesligas, entre otros títulos. Además, Lucas Hernández se proclamó campeón del Mundo con Francia en 2018.

Los números de Lucas Hernández en el Atlético de Madrid

Con el Atlético de Madrid llegó a disputar 110 encuentros y ganó una Liga Europa y una Supercopa de Europa. Lucas Hernández es hijo del exfutbolista Jean-François Hernández, que también jugó en el cuadro colchonero. También es hermano de Theo Hernández, que en su día cambió el Atlético por el Real Madrid, y que milita actualmente en el Milan.