Manda un recado a Luis Enrique tras haberse quedado fuera del Mundial: “No me veía en la Selección ni llevando 20 goles”

Pese a su salida de la Selección, algunos futbolistas siguen molestos con Luis Enrique por haber sido injusto con ellos. Uno de ellos es Joselu, delantero del Espanyol, que recientemente reconoció que nunca se vio en el Mundial por muchos méritos que pudiera haber hecho.

«No me veía en la Selección ni llevando 20 goles en la jornada 13. Se demostró durante el Mundial que hay diferentes tipos de delanteros que han solucionado partidos, y eran diferentes a los que llevó España, pero no se podía hacer nada más que animar», reconoció Joselu, que notó 7 tantos en sus 13 primeros partidos con el Espanyol.

El atacante lamentó el no haber podido estar con España en el pasado Mundial: «He limpiado muchas botas en mi carrera, hubiera sido un sueño ir alguna vez con la Selección».

Joselu podría volver a la Selección de la mano de Luis de la Fuente

La llegada de Luis de la Fuente como nuevo seleccionador abre la puerta a futbolistas como Joselu o como Sergio Ramos. Cuestionado recientemente por este último, Albert Luque, nuevo director de fútbol de la Selección, manifestaba: «Sergio Ramos será considerado como el que más. Si da un nivel como para estar en la Selección, volverá, igual que otros jugadores. Si algunos sorprenden y Luis cree que tienen que venir, vendrán. El único descartado es Busquets y es porque nos llamó al presidente, a De la Fuente y a mí para decirnos que había decidido dejarlo, antes incluso de que nosotros hablásemos con él. Fue claro, tenía esa idea en la cabeza. Ramos está en todas las listas, está en equipo que luchará por su liga y por la Champions y si es titular y da un nivel alto, es una opción que pueda volver».