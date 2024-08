El agente de Muniain deja claro cuál es el único equipo en el que quiere jugar

Iker Muniain, que ha dejado el Athletic en busca de una nueva experiencia, tiene muy claro que es en River Plate donde quiere jugar. Si bien él mismo hizo un guiño al equipo argentino días atrás, ahora ha sido su agente, Óscar Rodríguez, el que ha dejado claras su preferencias.

Cuestionado por Iker Muniain en Bolavip, señaló: “Tiene 31 años, físicamente está bárbaro y quiere cumplir su sueño. No le importa lo económico ni alejarse de su familia por un tiempo. Sólo quiere ponerse la camiseta de River y ganar la Libertadores”.

El guiño de Iker Muniain a River Plate

Fue en una entrevista para MARCA donde Iker Muniain dijo días atrás: “River Plate es un equipo que siempre he seguido, desde que era pequeño, desde hace muchísimos años”.

“Quitando al Athletic, que es el equipo de mi vida, hacia River siento algo especial, un vínculo emocional y sentimental grande. Lo he dicho muchas veces”, añadió el futbolista.

Afirmando que River Plate era una opción para él, Iker Muniain declaró: “La de el Monumental es una de las opciones que contemplo, que me atraen. Ya dije en su día que el poder jugar en LaLiga española y en Europa quedaba descartado completamente”.

“En Argentina únicamente y concretamente solo contemplo la opción de River Plate por todo lo que he comentado. La he seguido durante mucho tiempo. Considero que es una liga muy competitiva”, agregó al respecto.

Sobre su decisión de abandonar el Athletic, Iker Muniain confesó en la entrevista: “Son muchísimos años los que he estado en el Athletic, prácticamente toda mi vida y llegué cuando era muy pequeñito y al primer equipo desde que tenía 16 años. Ahora tengo 31. Mi intención y mi idea siempre fue acabar mi carrera en el Athletic. Lo que pasa es que se van presentando situaciones y las cosas deportivamente, en el tema particular van cambiando, entonces uno se siente obligado a replantearse las cosas, a pensarlas y a tomar decisiones. Te miento si te digo que fue una decisión fácil. Para mí fue muy difícil tomar la decisión de salir. Lo medité mucho, lo pensé mucho. Lo hablé con gente muy cercana, pero creo que al final era la mejor decisión que podía tomar. Sobre todo por el tema deportivo. He vivido un año en el que no he disfrutado de muchos minutos o tantos como los que me veía preparado para disputar y bueno, sentía que de alguna manera sí prolongaba mi contrato con el club de mi vida, la dinámica tendía a seguir. Por eso tomé esta decisión, con la máxima ambición posible, porque me siento muy bien y porque quiero seguir disfrutando del fútbol y compitiendo y sintiéndome importante”.