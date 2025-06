Agüero cuenta la bronca que le echó Gil Marín por ir al casino

Aunque Sergio Agüero se marchó por la puerta grande del Atlético de Madrid al Manchester City en 2011, sus inicios en el conjunto rojiblanco, al que llegó en 2006 fueron complicados. Y es que el argentino empezó siendo suplente con Javier Aguirre.

Recordando su primeros meses en el Atlético de Madrid, Sergio Agüero contó en Disney+: “Estaba aburrido, no jugaba, Aguirre me ponía cuando quería... ¿Qué hago? La puta madre, conozco a un español, ‘¿te quieres hacer amigo?’ ‘Sí’. Estaba solo... Se llamaba Daniel. Le digo: ‘Dani, ¿vamos al casino?’, y me dice: ‘Bueno, vamos’. Fui al casino... ‘¿Salimos a tomar algo?’ Y fui a tomar algo, si no jugaba...”.

Gil Marín amenazó a Sergio Agüero con cederle si volvía a ir al casino

“Miguel Ángel Gil me mandó un mensaje: ‘Mañana voy al club, quiero hablar con vos’. Y yo pensando: ‘Me va a decir que bueno, tranquilo’. No estaba jugando, paciencia, me iba a mimar... ¿Sabes la cagada pedo que me pegó? Me dijo: ‘Una vez más que vas al casino, si vas a tomar algo te presto este año, así que no te quiero ver más’. Y me quedé encerrado en casa”, añadió Sergio Agüero sobre lo que aconteció con el Consejero Delegado del Atlético de Madrid.

Sergio Agüero, al que el Real Madrid quiso fichar el verano en el que terminó recalando en el Manchester City, un movimiento al que Miguel Ángel Gil Marín se opuso, regresó a LaLiga diez temporadas después de la mano del Barcelona, equipo en el que se retiró tras sufrir un problema cardíaco.