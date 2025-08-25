El Alavés cierra un fichaje en la Real Sociedad

El central de la Real Sociedad Jon Pacheco jugará cedido en el Deportivo Alavés hasta el 30 de junio de 2026.

Ambos clubes han hecho oficial el acuerdo, por lo que navarro hará las maletas para recalar en la capital de Álava, donde espera jugar con mucha más regularidad y recuperar la confianza para volver a Zubieta y hacerse con un puesto.

El zaguero de Elizondo (Navarra) ha disputado un total de 96 encuentros con la elástica realista repartidos en un total de seis temporadas, con dos goles y tres asistencias en su haber.

Jon Pacheco es consciente de que la competencia en el centro de la defensa de la Real Sociedad es muy alta, con otros cuatro competidores para tan solo dos posiciones (Igor Zubeldia, Aritz Elustondo, Duje Caleta-Car y Jon Martín).

Buena prueba de ello es que en estos dos primeros encuentros de Liga, el navarro ha sido el único de los cinco centrales que no ha disputado un solo minuto.

El Deportivo Alavés ha destacado, en un comunicado, que Jon Pacheco es internacional con la Selección Española, con la que se proclamó recientemente campeón olímpico en los Juegos de París 2024.

"Se trata de un zaguero zurdo, sólido e inteligente en la lectura del juego y con gran capacidad para anticiparse a sus rivales. A ello suma seguridad en el juego aéreo, salida limpia de balón y versatilidad, cualidades que le convierten en un refuerzo de garantías para la defensa albiazul", ha subrayado el club.

El jugador se encuentra ya en Vitoria para incorporarse de inmediato a los entrenamientos del equipo de Eduardo Coudet.