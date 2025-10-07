El futbolista del Barcelona al que Cristiano Ronaldo llamó para intentar cerrar su fichaje

Ivan Rakitic, que recaló en LaLiga EA Sports en 2010 de la mano del Sevilla, fichó por el Barcelona en 2014, regresando seis temporadas después al conjunto hispalense. Sin embargo, Cristiano Ronaldo, que se había enfrentado al centrocampista croata con el Real Madrid, intentó llevárselo junto a él a la Juventus cuando abandonó el club merengue.

“Es cierto que Cristiano Ronaldo me llamó en 2019 para decirme: 'Ven con nosotros a la Juve'. Y, sinceramente, me hubiera gustado jugar en Italia; es el arrepentimiento de mi carrera. Siento una gran admiración por el fútbol italiano y su estilo de vida”, reveló el propio Ivan Rakitic en una entrevista para La Gazzetta dello Sport.

Cuestionado por si fue el precio de un hipotético traspaso o por el hecho de estar en el Barcelona, el croata contestó que fue “en parte por eso, en parte porque ya estaba en el Barcelona”. “Tuve suerte, jugué en el Barça. Y luego volví al Sevilla y al Hajduk”, se consoló. No obstante, Ivan Rakitic añadió que “habría sido fascinante” haber jugado en Italia, “pero fue bonito de todas formas”.

Otro equipo italiano intentó el fichaje de Rakitic antes que la Juventus de Cristiano Ronaldo

Además de la Juventus de Cristiano Ronaldo, en 2011, otro equipo italiano le tentó para que probase fortuna en la Serie A. Por aquel entonces jugaba en el Sevilla. Evitando decir el nombre de dicho equipo, Ivan Rakitic comentó haciendo alusión a Raquel Mauri, su mujer: “No quiero revelarlo todavía, pero puedo decir esto: fue una de las tres grandes italianas. Me cuesta perdonarme por haber dicho que no, pero mi palabra vale más que un contrato... y haberla conocido vale aún más”.

A diferencia de él, su compatriota Luka Modric sí que ha puesto rumbo a Italia. Sobre él, Ivan Rakitic dijo: “Pensé que acabaría en el Real Madrid, pero como amigo y hermano, verlo en el Milan me da una alegría inmensa. Celebraré todas sus victorias, tanto personales como de equipo, como si fueran mías”. Preguntado sobre si era uno de los mejores futbolistas del mundo, agregó: “No lo sé, pero definitivamente es el mejor jugador croata de la historia”.