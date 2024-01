Aparece un equipo dispuesto a llevarse a Óliver Torres del Sevilla

Óliver Torres termina contrato con el Sevilla a final de temporada y el conjunto hispalense ve con buenos ojos hacer caja por él en el mercado invernal. Dicha posibilidad se la ofrecería al equipo andaluz el Besiktas.

Si bien Quique Sánchez Flores cuenta con Óliver Torres y prefiere que el sacrificado en el centro del campo sea Joan Jordán. El club de Nervión no quiere correr riesgos con el centrocampista de 29 años. Los planes, de momento, no pasan por renovarle, y el Sevilla no quiere correr el riesgo de que se marche a coste cero en verano, lo que podría llevarle al Besiktas.

Lucien Agoumé, otro que empuja a Óliver Torres a dejar el Sevilla

Aunque Lucien Agoumé llegará al Sevilla en calidad de cedido procedente del Inter de Milán para cubrir el hueco que ha dejado la salida de Fernando Reges, el futbolista de 21 años podría agravar aún más la situación de Óliver Torres en el conjunto hispalense.

Además, la llegada de Lucien Agoumé, que no era la primera opción del Sevilla, no descarta otra en su demarcación si Óliver Torres o Joan Jordán abandonan el equipo en el mercado invernal. Además, el centrocampista del Inter de Milán tendrá ficha del Sevilla Atlético, lo que permitirá al equipo andaluz disponer de otra ficha libre para un nuevo refuerzo.

Aunque Lucien Agoumé ha roto varios récords de precocidad, esta temporada sólo ha disputado 4 minutos con el Inter de Milán, lo que ha favorecido su llegada al Sevilla.