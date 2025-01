El Atlético de Madrid se prepara para cerrar un fichaje récord en la historia de LaLiga

El Atlético de Madrid está inmerso, junto al Real Madrid y al Barcelona, en la lucha por LaLiga EA Sport. Las inversiones realizadas por el cuadro colchonero han dado sus frutos, motivo por el que el club ya peina el mercado en busca de nuevos refuerzos de cara al siguiente curso. En este sentido, el nombre de Álex Baena vuelve a sonar con fuerza, y dado que hay varios equipos en la Premier League dispuestos a acometer su fichaje, el Atlético de Madrid se plantea pagar al Villarreal una cantidad cercana a los 60 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión.

Según las últimas informaciones, el submarino amarillo estaría dispuesto a negociar su salida por un precio de entre 45 y 50 millones de euros, lo que le seguiría convirtiendo en el traspaso más alto de su historia. A día de hoy, las ventas más elevadas del Villarreal fueron las de Eric Bailly, por el que el Manchester United pagó 40 millones, la de Cedric Bakambu al Beijing Gouan, y los 38 millones de euros que ingresó por el traspaso de Nicolas Jackson al Chelsea. La venta de Álex Baena al Atlético de Madrid, si se concreta, está llamada a ser la más elevada.

¿Está el Atlético de Madrid entre los equipos por los que Álex Baena dejaría el Villarreal?

Preguntado por su futuro en rueda de prensa días atrás, Álex Baena declaró: "Siempre he dicho, y siempre diré que para poder salir del Villarreal, tendría que ser un equipo mejor, y un equipo mejor que el Villarreal sería un 'top 10' del mundo. Siempre he dicho que el Villarreal es el club de mi vida y que estoy feliz aquí. Si algún día llega esa oportunidad ya miraremos todo por el bien de los dos".

No obstante, el centrocampista de 23 años, que llegó al Villarreal con 15, descartó abandonar el equipo en el mercado invernal. "Intento no mirar, siempre me van mandando cosas o me van llegando, pero nada. Yo estoy centrado en acabar la temporada en el Villarreal, y en seguir aquí, que es donde mejor estoy y más feliz soy.Al final van llegado cosas y siempre estás centrado en lo tuyo y en lo que puedes hacer ahora", señaló Álex Baena.