Cesc hace saltar las alarmas: “Morata está un poco triste”

Álvaro Morata, que llegó en verano al Como procedente del Galatasaray, aún no ha visto puerta en los 13 partidos que ha disputado hasta la fecha con el equipo italiano. Si bien el delantero de 33 años está triste por ello, su entrenador, Cesc Fábregas, está satisfecho con su rendimiento.

Cuestionado por Álvaro Morata en una entrevista para La Provincia di Como, el técnico catalán señaló: “Le falta el gol. Está un poco triste, pero estoy seguro de que se levantará porque tiene muchas cualidades. Hay que apoyarle. Para mí, no jugó nada mal y los aplausos del público cuando sale de cambio son prueba de ello”.

“Ante Atalanta y la Juventus ha hecho grandes partidos, no se trata solo de tener el balón. Él lo protege, también dentro del área. Tiene esa hambre. Para lo que queremos hacer, encaja muy bien. Estoy muy contento, está creciendo, en un sitio nuevo y con compañeros nuevos”, quiso destacar sobre Álvaro Morata.

La última vez que Cesc Fábregas salió en defensa de Álvaro Morata

Ya tras un choque ante la Juventus de Turín, Cesc Fábregas salió en defensa de Álvaro Morata calificando su partido como "perfecto".

"Álvaro ha hecho el partido perfecto, el que yo quería para mí. Desafortunadamente el atacante viene valorado por el gol, pero yo no lo veo así, yo no valoro sus actuaciones por eso", explicó a DAZN.

"Él tiene que hacer gol más por él mismo, por su ego o confianza personal, que no por lo que le tiene que dar al equipo. Su fútbol ha hablado por si solo hoy. Su sacrificio ha sido increíble", elogió Cesc Fàbregas.