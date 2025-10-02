El delantero del Betis que puede ser convocado con la selección

Con tres goles en los tres últimos partidos, Cucho Hernández se ha reivindicado como delantero titular del Betis, algo que podría llevarle a ser convocado con Colombia, selección con la que sueña con estar en el próximo Mundial.

Así lo asegura Estadio Deportivo, que señala que fuentes de la selección cafetera afirmaron que Cucho Hernández tendría que brillar sobremanera en el Betis para ser convocado con Colombia debido a la elevada competencia que existe en su demarcación. Sin embargo, el buen hacer del atacante de 26 años en el Betis podría llevar a Néstor Lorenzo a incluirle en la lista que dará este viernes para los partidos amistosos ante México y Canadá, dos de los anfitriones del próximo Mundial.

Con vistas a dicho torneo, el seleccionador colombiano se plantea introducir novedades para aumentar el abanico de opciones para su lista definitiva. No obstante, Néstor Lorenzo no ha dado demasiadas pistas sobre si Cucho Hernández, que no estuvo en la anterior, estará en ella.

“Con Lorenzo todo es un misterio, pero sí, es probable que llame al Cucho”, aseguró en el citado medio el periodista Francisco Henao, de El País de Cali.

Cucho Hernández ya fue convocado con su selección

Cucho Hernández, que llegó a Europa de la mano del Watford inglés, ha jugado en LaLiga EA Sports en el Huesca, el Mallorca y el Getafe. En todos ellos lo hizo en calidad de cedido hasta que el Watford le traspasó definitivamente al Columbus estadounidense. Sin embargo, el Betis tuvo a bien reclutar nuevamente en España a Cucho Hernández a cambio de 13 millones de euros. A lo largo de su carrera, el delantero ha sido convocado hasta en 6 ocasiones con su selección. ¿Se volverá a acordar ahora Colombia de él?