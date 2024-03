Desvelan el dinero que cobró Jenni Hermoso por dar las Campanadas

Además de con Ramón García y con Ana Mena, las Campanadas en RTVE contaron con la presencia de Jenni Hermoso. Si bien en su día se llegó a decir que la campeona del mundo recibió 25.000 euros, ahora se ha desvelado el dinero que realmente cobró la futbolista.

"Una vez recibida la liquidación de las partidas a justificar se ha comprobado que el caché efectivamente cobrado por Jenifer Hermoso fue de 11.000 euros y no 25.000 euros como se publicó", reveló la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez. Además, según explicó, el dinero que recibió Jenni Hermoso no responde únicamente a su aparición en pantalla, también la «grabación de la promoción» y su "presencia en la rueda de prensa". Elena Sánchez aprovechó la ocasión para señalar que el contrato con la delantera fue hecho a través de la productora Muy Films SL.

El reivindicativo mensaje de Jenni Hermoso en las Campanadas y la crítica de Rubiales

Jenni Hermoso, por su parte, aprovechó su presencia en RTVE para lanzar un reivindicativo mensaje de cara al 2024: “Estar hoy aquí en este balcón tan emblemático creo que es algo de lo que nos vamos a acordar siempre. Quiero felicitar a mis compañeras por ser campeonas del mundo. Lo hicimos con sacrificio y todo el empoderamiento que pudimos. Para este nuevo año quiero que ese empoderamiento llegue a todo el mundo y que 2024 traiga muchos títulos e igualdad para todos”.

Al conocerse que Jenni Hermoso daría las Campanadas, Luis Rubiales comentó a Jaber Negre en EDATV: “Televisión Española es un ente público que funciona con los impuestos de todos los españoles y se está dirimiendo ahora mismo en la Audiencia Nacional todo esto, una instrucción y yo creo que...es que prefiero ni opinar sobre que un ente público se posicione. Prefiero mantenerme al margen”.

“Yo lo voy a ver con gente querida, las Navidades están para eso. He estado con mis niñas, con mi madre, con toda mi gente, con amigos y que cada uno lo vea donde quiera, pero yo no lo voy a ver en RTVE”, añadió dejando claro que no vería a la futbolista dando las Campanadas.