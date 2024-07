Un equipo de LaLiga, mejor posicionado que el Barcelona para fichar a Dani Olmo

Por mucho que se esté diciendo que Hansi Flick, el nuevo entrenador del Barcelona, prefiere a Dani Olmo antes que a Iñaki Williams, el favorito para hacerse con el futbolista del Leipzig es otro equipo de LaLiga EA Sports. Si bien el Manchester City de Pep Guardiola también está tras sus pasos, en Alemania dan por hecho que será el Atlético de Madrid el que pague su cláusula, que hasta este sábado será de 60 millones de euros.

“¡Sorpresa! El Atlético es el gran favorito para fichar a Olmo”, se puede leer en el prestigioso diario Bild. Fue este mismo medio el que reveló que la cláusula del internacional español será de 60 millones de euros hasta el próximo 30 de junio. No obstante, señaló que la fecha de vencimiento de la cláusula “no es tan crucial”, dado que el Leipzig también está “dispuesto” a dejar ir a Dani Olmo más allá del 20 de julio. Sin embargo, el precio que deberá pagar por él el Atlético de Madrid o cualquier otro equipo que quiera hacerse con sus servicios, no deberá ser inferior a esos 60 millones de euros.

El Barcelona, rival del Atlético de Madrid en la puja por Dani Olmo

Dani Olmo, que también está siendo relacionado con el Barcelona, equipo en el que se formó como futbolista, ha sido preguntado por MARCA sobre su posible regreso al conjunto azulgrana: “Ya veremos, ayer estuvimos todo el día de celebración y ahora estoy en el Campus. La gente que se ocupa de eso ya sabe lo que quiero hacer. No sé si seguiré en Alemania, ya veremos. Yo quiero estar en un sitio donde se me valore y se me quiera y lo que quiero hacer es ganar. Hay varias opciones, ya veremos qué pasa”.

Ahora, tras confirmarse la marcha de Álvaro Morata, es el Atlético de Madrid el que se ha lanzado a por Dani Olmo y estaría en muy buena posición para hacerse con sus servicios según apuntan desde Alemania. ¿Conseguirá materializar su fichaje?