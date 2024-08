El equipo de LaLiga que todavía puede fichar a Eric García

Eric García tocó la gloria la temporada pasada clasificando al Girona para disputar la Champions League por primera vez en su historia, y volvió a hacerlo este verano colgándose un oro con la selección española en los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, en su regreso al Barcelona tendrá difícil tener protagonismo. Por ello, y por razonez de Fair Play financiero podría volver a salir, algo que estaría dispuesto a aprovechar el Girona para ofrecerle acomodo en su plantilla.

Míchel y el posible regreso de Eric García al Girona

En Montilivi acogerían a Eric García en calidad de cedido o como traspasado. Cuestionado por su regreso, Míchel, técnico del conjunto catalán, señaló en la rueda de prensa previa al choque que enfrentará a su equipo con el Atlético de Madrid: “Estoy pendiente del partido de mañana. No es un jugador que esté aquí y, por lo tanto, no ocupa mis pensamientos. Es un gran jugador y lo sabemos todos, pero ahora mismo es del Barça y no sé qué pasará. El mercado está abierto y Quique tiene mi máxima confianza, pero no sé qué sucederá. Seguro que alguna cosa haremos”.

Oriol Romeu, tras un año en el Barcelona, ha regresado al Girona en calidad de cedido, aunque el equipo catalán tendrá una opción de compra por él. Bajo la misma modalidad podría volver Eric García al Girona pese a que tras su gran temporada el Barcelona llegó a tasarle en 15 millones de euros. No obstante, tras su éxito en los Juegos Olímpicos, el conjunto azulgrana podría no querer desprenderse de él definitivamente.