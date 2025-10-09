El equipo que intentará sacar a Sorloth del Atlético de Madrid en enero

Alexander Sorloth es uno más en el Atlético de Madrid pese a que el conjunto rojiblanco escuchó ofertas por él el pasado verano. Si bien el delantero noruego de ha participado en 11 encuentros, en los que ha anotado dos goles, el cuadro colchonero no descarta hacer caja por él, una posibilidad que le ofrecería el Newcastle en enero.

Así lo asegura MARCA, que señala que emisarios del equipo inglés presenciaron en directo su partido ante el Real Madrid, al que anotó un tanto. El Newcastle cerró el mercado vendiendo a Alexander Isak al Liverpool por 150 millones de euros, el traspaso más alto en la historia de la Premier League, y cuenta con la liquidez necesaria para afrontar el fichaje de Alexander Sorloth.

El Villarreal sacaría tajada si el Atlético de Madrid vende a Sorloth al Newcastle en enero

El delantero noruego recaló en el Atlético de Madrid hace dos veranos procedente del Villarreal a cambio de 32 millones de euros más 10 en variables. Además, el submarino amarillo se reservó un 20 por ciento de sus derechos de cara a un futuro traspaso. Así pues, el Villarreal sacaría tajada si el conjunto rojiblanco vende a Alexander Sorloth al Newcastle en enero.

Desde su llegada al Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, que venía de anotar 26 goles en 41 partidos con el Villarreal, ha marcado 26 en 60 como rojiblanco, muchos de ellos partiendo desde el banquillo.

Por ello, cuestionado al respecto y sobre lo sucedido en verano, el noruego dijo semanas atrás en NRK: “Muchos clubes se interesaron por mí. Siempre he tenido claro que quiero seguir en el Atleti. Los rumores me sorprendieron mucho. No estoy descontento. Es algo con lo que tienes que vivir como jugador. Se escribieron cosas que no son ciertas”. ¿Conseguirá ahora el Newcastle hacerse con sus servicios?