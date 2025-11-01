El fichaje que Mateu Alemany puede facilitar al Atlético de Madrid en el Barcelona

Mucho se está hablando sobre el presunto interés del Barcelona en Julián Álvarez, pero el Atlético de Madrid también estaría interesado en un futbolista del conjunto azulgrana. Así lo aseguran desde Italia, donde señalan que Andreas Christensen podría seguir los pasos de Clément Lenglet y recalar en el cuadro colchonero de la mano de Mateu Alemany

El central de 29 años tiene a Pau Cubarsí, a Eric García y a Ronald Araújo por delante, motivo por el que vería con buenos ojos cambiar de aires si se da la oportunidad. También el Barcelona vería con buenos ojos hacer caja por Andreas Christensen teniendo en cuenta que el próximo verano entrará en su último año de contrato.

Mateu Alemany, clave para llevar a Christensen del Barcelona al Atlético de Madrid

La polivalencia del defensor gusta mucho al Atlético de Madrid y, dado que Mateu Alemany conoce a la perfección al noruego, tratará de alcanzar un acuerdo con él para que recale en el conjunto rojiblanco según SportMediaset.

Andreas Christensen, que llegó a coste cero al Barcelona procedente del Chelsea en 2022, ha disputado 9 partidos esta temporada. El curso anterior, por su parte, solo participó en 6 por culpa de las lesiones, perdiendo así su condición de indispensable. Y es que Andreas Christensen disputó 42 encuentros en la temporada 2023-2024, diez más que en la anterior, su primera como futbolista del Barcelona. ¿Aceptará el noruego poner rumbo al Atlético de Madrid con el objetivo de volver a ser importante? ¿Logrará Mateu Alemany convencer a Andreas Christensen para que le siga en su nueva aventura?