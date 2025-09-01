La ridícula cantidad por la que el Villarreal ha vendido a Etta Eyong al Levante

El Levante completó este lunes el fichaje del delantero camerunés Etta Eyong tras llegar a un acuerdo con el Villarreal, informaron los dos clubes. Etta Eyong firma con el Levante un contrato hasta junio de 2029, informó el club levantinista.

Fuentes cercanas a la operación cifraron la misma en unos 3 millones de euros, una ridícula cantidad si se tiene en cuenta que se trata de un futbolista de 21 años cuya cláusula de rescisión era de 10. No obstante, el Villarreal se guarda la posibilidad de recuperar en el futuro al jugador camerunés abonando una cantidad al Levante.

Etta Eyong, de 21 años, se había convertido en una de las sensaciones del inicio de la temporada, tras jugar los tres primeros partidos con el Villarreal, anotar un gol y repartir dos asistencias.

El atacante africano llegó el pasado verano al filial del Villarreal, con el que el pasado curso marcó 19 goles en 30 partidos en Primera RFEF y debutó con el primer equipo, con el que anotó un gol en los cuatro partidos en los que participó.

Las primeras palabras de Etta Eyong como jugador del Levante

El delantero camerunés Etta Eyong, nuevo jugador del Levante tras llegar a un acuerdo de traspaso con el Villarreal, se mostró muy ilusionado por empezar una nueva etapa en el equipo valenciano, con el que ha firmado un contrato hasta junio de 2029. “Estoy muy contento. Tengo mucha ilusión de empezar esta nueva etapa con este equipo para poder ayudar al club y a los compañeros”, dijo a los medios oficiales en unas breves declaraciones.

“Voy a dar lo mejor de mí tanto en el campo como fuera para poder lograr la victoria en cada partido y lograr los objetivos que tenemos para el final de la temporada”, agregó el nuevo delantero del Levante.