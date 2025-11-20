Garay acusa a Peter Lim de haberle dejado tirado cuando jugaba en el Valencia

El argentino Ezequiel Garay, exfutbolista del Valencia, y también del Real Madrid, expresó que en el conjunto che “hay un problema muy grande” y que “hasta que no se vaya el de arriba no va a cambiar”, por lo que deseó que el máximo accionista Peter Lim se marche “por el bien del club”.

Ezequiel Garay formó parte de la plantilla que jugó dos años seguidos Liga de Campeones y ganó la Copa del Rey de 2019, pero, después de lesionarse del ligamento cruzado anterior no le renovó el club y en mayo de 2020 acabó su contrato. “Me perjudicó no estar de acuerdo con el despido de Marcelino (entonces entrenador del equipo), luego me lesioné y fue una grandísima excusa para terminar de echarme. Me duele cuando pienso en eso, por cómo se echó a Marcelino, como nos dejó a nosotros, con lo que estábamos consiguiendo, y tercero por dejarme tirado”, expresó en una entrevista en el programa El Cafelito de Josep Pedrerol.

Para Ezequiel Garay, en el Valencia fueron “desagradecidos” con él como ya expresó en su día en un comunicado a modo de vídeo en Instagram que duró doce minutos. “Vinieron a pedirme la baja voluntaria para poder inscribir a otro jugador y la di sin problemas”, contó.

“No pedí que me renovaran, que me dieran dinero, no quería nada de eso, simplemente que me ayudasen a recuperarme de mi lesión y yo me iba. No era tan difícil, pero el orgullo de esta gente pudo más que ayudar a alguien que dio todo por el escudo, por el club y que consiguió grandísimas cosas”, agregó.

Ezequiel Garay expresó que “parecía que Lim no quería ganar”: “Consigues dos años seguidos de Champions, ganas una Copa del Rey al Barcelona de Messi, Suárez, y al siguiente año echas a gente que no te gusta”.

“Si hacías algún fichaje estarías luchando, no por ser campeón de liga, pero sí peleando arriba con los grandes. Teníamos un equipazo y un grandísimo entrenador (Marcelino), director deportivo (Longoria) y director general (Mateu Alemany)”, dijo.

Pese a su mala experiencia, el argentino dijo que guarda un muy buen recuerdo de la afición del Valencia y algunos trabajadores del club. Por ello, deseó que se marche Peter Lim: “A las pruebas me remito, no levanta”.

“No me imagino al Valencia en Segunda porque quiero mucho a su gente. La afición me ha tratado muy bien y mucha gente del club también, menos los de arriba. Me sentía muy querido por mi fútbol y mi personalidad, siempre he querido lo mejor para el club y he dado la cara por el equipo”, expresó.

Además, Ezequiel Garay reconoció que Marcelino es su referente en el fútbol como entrenador. “Es un grandísimo amigo, ha sabido sacar todo mi fútbol, en el equipo en el que está lo hace competitivo y saca lo mejor de cada jugador. De mí, ha sacado todo el fútbol que llevaba dentro, mis mejores años como futbolista, quitando los de (Miguel Ángel) Portugal, han sido con Marcelino”, apuntó.