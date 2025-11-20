Descarta el fichaje de un Balón de Oro: “No está en los planes del Atlético de Madrid”

Ademola Lookman, Balón de Oro africano en 2024, fue el delantero al que el Atlético de Madrid quiso fichar el pasado verano. Sin embargo, terminó apuntalando su ataque con Raspadori y con Thiago Almada. Además, Alexander Sorloth no terminó saliendo del equipo. Y es que, los 45 millones de euros que ofreció por Ademola Lookman resultaron insuficientes para el Atalanta.

Ahora la situación ha cambiado y el equipo italiano se plantea traspasar al nigeriano o bien en enero o bien en verano, cuando entre en su verano de contrato. Y es que el valor de mercado de Ademola Lookman, que solo ha marcado un gol en 10 partidos esta temporada, ha caído. Aún así, según Matteo Moretto, ya no es una opción para el Atlético de Madrid.

“Tiene altas posibilidades de salir del Atalanta ya en enero. Si no sale este mercado de enero, va a salir en junio, 100 por 100”, dijo el periodista en Radio Marca al ser preguntado por Ademola Lookman.

Sobre la posibilidad de que el nigeriano recale en el Atlético de Madrid, indicó: “No está en los planes del Atlético de Madrid”.

El Atlético de Madrid no moverá ficha por Lookman aunque salga Sorloth en el mercado invernal

El Atlético de Madrid ha descartado hacer una inversión como la que implicaría el fichaje de Ademola Lookman, pese a que en el mercado invernal pueda salir Alexander Sorloth. Según apuntan desde Turquía, el delantero no está contento con el protagonismo que tiene en el conjunto rojiblanco y tendría la intención de cambiar de aires en enero.