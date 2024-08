Dani Ceballos vuelve a ser una opción para este equipo de LaLiga

Dani Ceballos atesora mucho talento, y así lo demostró frente al Valladolid, pero difícilmente gozará de minutos si sigue en el Real Madrid. Es por ello por lo que tanto el centrocampista de 28 años como el conjunto blanco estudian la posibilidad de salir en calidad de cedido. De ser así, el Betis, en LaLiga EA Sports, volverá a ser una opción para él. No obstante, el Mónaco también estaría interesado en hacerse con sus servicios.

Así lo asegura MARCA, que señala que el conjunto verdiblanco tendría que liberar antes masa salarial para poder volver a acoger en sus filas en calidad de cedido a Dani Ceballos. El sacrificado para ello podría ser Rodrí. Tras los pasos del centrocampista de 24 años está el Real Mallorca, que podría hacerse con él a préstamo con una opción de compra de 6 millones de euros. También el Genoa, de la Serie A, pujará por hacerse con sus servicios.

Dani Ceballos, convencido de que volverá al Betis

Cuestionado en su día por su posible vuelta al Betis, Dani Ceballos dijo: “Hay poquita gente que aún tiene, un poquito de rencor, por así decirlo, de mi salida del club. Creo que eso viene porque no hubo una explicación clara en ese momento, pero ¿qué te podría decir yo del Betis? Es el club que me ha hecho crecer en Primera, el que me ha dado la oportunidad de ser el futbolista que soy y para mí lo es todo. Lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, estoy seguro de que antes de que me retire volveré a jugar en el Betis”.