La indignación de Monchi por la presencia de una camiseta del Betis en la Cabalgata de Sevilla

Monchi, que fue el Rey Baltasar en la Cabalgata de Sevilla de 2022 siendo director deportivo del Sevilla, se ha mostrado critico con la presencia de una camiseta del Betis en el cartel de la que tendrá lugar en 2026.

“Voy a hablar como rey mago, y no voy a entrar a nivel artístico, porque ahí no soy nadie para dar mi opinión. Me acuerdo que cuando yo salí como rey mago, una de las pautas que nos marcaron desde el Ateneo era intentar que la cabalgata y que el rey fueran para todos los niños sevillanos. Y podrá haber gente más sevillista que yo, no mucho, y yo salí de rey mago y no hice ni un ápice, ni ninguna foto, ni ningún gesto que no fuera para toda Sevilla”, comentó durante la celebración del 25 aniversario de Muchodeporte.

“Entendiendo cómo se entienden las cosas en esta ciudad, gente que además te marcan unas pautas cuando tú sales como rey mago, me llama mucho la atención que no hayan tenido ese detalle. Me da pena, me da pena un poco, porque evidentemente deberíamos estar hablando de la belleza del cartel, que yo, insisto, no entro en la parte técnica, pero yo creo que se podía haber hablado de eso y no ha sido así. Doctores tienen la ciencia”, continuó Monchi.

La critica de Monchi por la presencia de una camiseta del Betis en la Cabalgata de Sevilla

“Sí me llama la atención, y esa parte es como rey mago, que me dijeron, oye, intenta que no, y evidentemente no hacía falta que me lo dijeran, porque no iba a hacer nada, porque entiendo que una cosa es la rivalidad y otra es cuando tú te viste de rey mago. Por eso, me llama la atención que te marquen unas pautas y después ellos mismos se las salten un poco”, criticó.