El equipo que va a fichar a Vicente Guaita

Vicente Guaita, que terminó contrato con el Celta de Vigo el pasado 30 de junio, se encuentra sin equipo desde entonces. Si bien varios equipos de LaLiga EA Sports contemplaron la opción de hacerse con sus servicios a coste cero este verano, todo parece indicar que el guardameta de 38 años va a emprender una nueva aventura en Italia de la mano del Parma.

Zion Suzuki será baja por lesión entre 3 y 4 meses, lo que obliga al equipo italiano a fichar a un nuevo guardameta. Esto ha llevado al Parma a iniciar conversaciones con Vicente Guaita según Fabrizio Romano. Según el periodista italiano están muy avanzadas y, si nada se tuerce, el valenciano firmará por un año.

Vicente Guaita probará fortuna en Italia de la mano del Parma

Canterano del Valencia, Vicente Guaita defendió la camiseta del conjunto che durante cinco temporadas hasta que puso rumbo al Getafe. Su bien hacer en el equipo madrileño le valió para dar el salto a la Premier League de la mano del Crystal Palace, donde jugó otras cinco temporadas hasta que en 2023 regresó a LaLiga EA Sports para fichar por el Celta de Vigo. Ahora, tras seis meses entrenándose a la espera de una oferta de su agrado, Vicente Guaita probará fortuna en Italia de la mano del Parma.

El conjunto italiano suma 8 puntos y está tan solo un punto por encima de los puestos de descenso, en los que está la Fiorentina, donde juega David De Gea, que al igual que Vicente Guaita recaló en Italia tras meses entrenándose en solitario a la espera de una oferta que fuera de su agrado.