Juanmi estalla en redes tras no disputar ni un minuto frente al Espanyol

Todo es felicidad en el Betis tras su victoria por 3-1 frente al Espanyol. Pese a ello hay un jugador del conjunto verdiblanco que no está nada contento y es que a Juanmi Jiménez no le gustó nada que su entrenador, Manuel Pellegrini, no le diera minutos durante el choque.

«Hace no mucho era fundamental... El fútbol no dejará de sorprenderme», escribió, molesto, Juanmi Jiménez en redes sociales.

Manuel Pellegrini, por su parte, al ser cuestionado por su situación en rueda de prensa señaló: «Estamos evaluando siempre a todos los jugadores durante la semana, que Juanmi entre antes o después no es algo determinante. Todos tenemos que buscar el rendimiento individual y tratar de mejorar. Juanmi tuvo una lesión muy larga de cuatro meses en el tobillo pero es una carta que siempre es importante para nosotros».

El Betis se acerca a los puestos Champions tras su victoria al Espanyol

El Betis ganó con claridad en el Villamarín al Espanyol (3-1), que se hunde aún más en puestos de descenso tras una jornada que, en contraste, resultó redonda para los verdiblancos al adelantar al Villarreal en la quinta posición y acercarse a tres puntos de los puestos de Liga de Campeones que marca la Real Sociedad.

El partido se puso en la segunda parte difícil para los locales por un golazo de chilena de César Montes en el minuto 47 que metía al Espanyol en un duelo que los verdiblancos llevaban en franquía tras el descanso con sendos goles de Ayoze Pérez y Juan Miranda, aunque un tanto de luso William Carvalho puso el 3-1 definitivo en el 69.