Se ve jugando el Mundial 2026 con España pese a no haber sido convocado nunca con la Selección

Sergio Camello, jugador del Rayo Vallecano, confesó que se ve jugando con España el próximo Mundial del 2026, que se disputará de manera conjunta en Canadá, Estados Unidos y México, y reconoció que a partir de los dos goles en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024, que le dieron el oro al combinado nacional, "más gente" le reconoce.

"Me veo jugando el Mundial 2026 con la Selección, y además, me encantaría. Después de París, si antes no me conocía nadie, ahora hay más gente que me reconoce por la calle", expresó el delantero en declaraciones difundidas por su club después de una entrevista con el principal patrocinador del equipo.

El madrileño, que fue el héroe del segundo oro olímpico del fútbol español 32 años después tras sus dos goles en la prórroga en la final ante la anfitriona Francia, remarcó que su objetivo es "llegar a los diez goles" y subrayó que la clave en una temporada tan larga es "el grupo".

“La clave en una temporada tan larga es el grupo porque el campeonato es muy largo, vamos a tener rachas buenas, pero también vendrán malas y lo que sostiene toda la temporada es el equipo", expresó Sergio Camello, que comentó que está tranquilo al "estar donde uno quiere y donde se siente querido".