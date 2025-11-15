Klopp anuncia el que será su nuevo trabajo: “Me dan ganas de volver”

El técnico alemán Jürgen Klopp ejerce como director global de fútbol en el conglomerado Red Bull desde que dejase el Liverpool en 2024. Si bien es feliz en el cargo, ha aceptado un nuevo reto de cara al Mundial 2026 tal y como ha revelado.

“Muchos de ustedes siempre supieron que era lo mejor. Pero yo realmente no me lo imaginaba. ¿Volver a la banda? No echo de menos nada. Eso es lo que siempre pensé. Pero ahora, me dan ganas de volver. El césped bajo mis pies. La atmósfera electrizante del estadio. Y tengo muchas ganas de estar cerca de nuevo. ¿De verdad? No, no como entrenador. Seré consultor de Magenta TV durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señaló Jürgen Klopp en declaraciones recogidas por Liverpool Echo.

Klopp no entrenará en Inglaterra a otro equipo que no sea el Liverpool

Semanas atrás, Jürgen Klopp afirmó que nunca entrenaría a otro equipo en Inglaterra y que en el caso de volver a los banquillos en este país, sería en el Liverpool, en el que estuvo nueve años y conquistó todos los títulos posibles incluyendo la Pemier League y la Liga de Campeones.

“He dicho que nunca entrenaré a un equipo diferente en Inglaterra, lo que significa que si vuelvo, entonces será el Liverpool. Entonces sí, teóricamente es posible”, indicó en el podcast 'Diary of a CEO'.

“Ni siquiera sé exactamente. Me encanta lo que hago ahora. No echo de menos entrenar ni extraño estar en la lluvia durante dos horas y media o tres. Tampoco me pierdo las ruedas de prensa tres veces por semana”, añadió.

El alemán, que coincidió en el club inglés con el portugués Diogo Jota, que falleció en un accidente de coche el pasado 3 de julio, confesó que sigue en ‘shock’ desde aquel día y se deshizo en elogios al hablar de él como persona y futbolista.

“¿Cómo se reemplaza a alguien como Diogo? No se trata del jugador, sino de la persona. Desde que llegó superó todas las expectativas como persona porque era muy inteligente y un compañero excepcional. No puedo imaginarme el vestuario sin él. Todavía no puedo hablar de ello con normalidad. Fue un 'shock' increíble para todos”, afirmó.