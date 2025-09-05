Mastantuono pide perdón a Messi

Franco Mastantuono debutó como titular con Argentina con victoria por 3-0 ante Venezuela en un partido en el que Leo Messi anotó dos goles. Pudo haber sido uno más, pero el atacante de 18 años del Real Madrid prefirió tirar en lugar de ceder el balón al delantero del Inter Miami.

Cuestionado al respecto, Franco Mastantuono señaló: “Me quería matar, pero él me entendió. Le pedí disculpas por la jugada”.

“Fue increíble jugar con él. La verdad que fue el sueño de mi vida. Hacerlo además en la cancha de River fue increíble”, añadió sobre lo que había supuesto para él jugar con Leo Messi.

“Lo dije siempre, es mi ídolo desde chico. Lo vi toda su carrera y verlo jugar como lo hizo...”, prosiguió Franco Mastantuono. “Es lo que se merece”, sentenció sobre la despedida que Argentina le preparó a Leo Messi.

Scaloni se rinde ante Messi y destaca el nivel de Mastantuono

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, destacó este jueves el nivel de Franco Mastantuono: "Franco tiene 18 años y hoy creo que hizo un muy buen partido y que podría incluso hacerlo mejor si el equipo conociera lo bien que juega", señaló Scaloni, que anticipó que Mastantuono "va a ser un jugador excepcional".

"Ha demostrado que tiene personalidad, que tiene temperamento, que juega muy bien", añadió sobre el flamante fichaje del Real Madrid, que disputó este jueves su primer partido como titular en la Albiceleste.

Esto coincidió con el último partido oficial de Leo Messi como local con la camiseta de la selección argentina, algo que cargó de una fuerte emotividad el encuentro. "Tuvo una noche perfecta", mencionó el entrenador sobre el número 10, que comenzó a despedirse de su público en un altísimo nivel.