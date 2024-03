Nico Paz explica por qué rechazó a España para jugar con Argentina

Nico Paz, que esta temporada ha debutado con el Real Madrid tanto en Liga como en Champions, donde ha marcado un gol, rechazó en su día jugar con España para poder hacerlo con Argentina. El centrocampista de 19 años, que nació en Santa Cruz de Tenerife, ha tenido a bien explicar en una entrevista su decisión.

“Yo nací en España, al final decidí representar a Argentina, es el país que más representa, por cómo es el país, por cómo se vive el fútbol allí, y también por mi padre, para mí es un orgullo poder seguir sus pasos, estuvo en la selección, jugó unos JJOO y el Mundial”, contó en DSports Radio Nico Paz, que es el hijo de Pablo Paz, exfutbolista del Tenerife.

“Es un sueño jugar los JJOO, me encantaría. Mi padre los pudo jugar y para mí sería un sueño, a ver cómo termina la temporada, a ver si me llama Mascherano y si me deja el club. Si va Messi sería para cerrarlo todo. Dependerá si tiene ganas, del calendario, de cómo llegue, para nosotros los chicos sería un sueño”, añadió el centrocampista del Real Madrid.

Nico Paz y la victoria de Argentina en el Mundial

Sobre cómo vivió la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar, señaló: “Fue increíble el Mundial, poder ver a Messi levantar el Mundial fue increíble. Lo viví de una manera extraña porque estábamos viendo el partido en un bus, casi todos los del Madrid, del Castilla, iban con Francia la mayoría y estaba pasándolo mal. Llegamos a Madrid en el descanso con el partido más o menos encarrilado y lo vi en la residencia con los demás chicos de la cantera, la mayoría iba con Francia y algunos con Argentina. Lo pasé mal también, muchos nervios y Dios quiso que queramos ganar. Sueño con la Selección Argentina todos los días, se ve muy lejos todavía, voy paso a poso. Espero que se dé. Siempre me ha gustado mucho Di María y Dybala, son zurdos como yo, con una calidad increíble”.

Ahora, animado por su padre, sueña con alcanzar la gloria con Argentina en los JJOO de París. “Mi padre me ha dicho que es de lo mejor que ha vivido, aún estando lesionado, aunque el club no quisiese que vaya, él ha forzado porque es algo único, me ha dicho que es algo muy importante. Sí, mi padre ha vivido este mundo, sabe más que nadie. Él me deja decidir, que decida lo que yo sienta, no me incita a tomar decisiones, me deja libre y que haga lo que sienta”, agregó al respecto.