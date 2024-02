Le Normand habla de las críticas que ha recibido por elegir jugar con España y no con Francia

La Real Sociedad se enfrentará al PSG en París en los octavos de final de la Champions League. Será un partido especial para Robin Le Normand, que jugará por primera vez en Francia tras haber aceptado jugar con España, algo por lo que ha sido criticado según ha contado en una entrevista.

Cuestionado al respecto en MARCA, el central señaló: “Críticas siempre hay, estaba claro que no iba a convencer a todo el mundo, pero mi familia y yo estábamos muy de acuerdo en que era algo lógico para nosotros y, cuando tu estás feliz sobre tus botas con la decisión que tomas, es más fácil estar a gusto con ella”.

Francia era la prioridad de Le Normand hasta que recibió la llamada de España

Pese a estar contento con su decisión, Robin Le Normand esperó durante mucho tiempo ser convocado por Francia, algo que le recordaron. “Mira, hasta que no te llama el seleccionador o el director deportivo, como pasó, no te puedes imaginar eso pero, cuando se da, uno piensa un poco lo positivo y lo negativo, y ve que ha sido aquí, en la Real, donde me han formado como futbolista y como persona, para competir al máximo nivel en España. Y, cuando te llama el seleccionador de de un equipo campeón del mundo y de Europa, y te dice que puedes aportar, que confía en ti, pues está claro que tienes que aceptar”, justificó el defensor de la Real Sociedad.

Afortunadamente para Robin Le Normand, su apuesta le salió bien y se proclamó con España campeón de la Nations League. “Eso significa mucho, la verdad que estoy muy orgulloso de ese título. Hasta ahora tengo la confianza del míster, pero sé que hay momentos altos y bajos, que puede que igual haya veces que no me llamen”, comentó al respecto.