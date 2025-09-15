No volverá a jugar con el Athletic esta temporada por lesión

El Athletic Club ha confirmado que el jugador Beñat Prados sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión por la que causará baja el resto de temporada. El parte médico emitido por la entidad bilbaína informa además de que "en próximas fechas se determinará la fecha" para la intervención quirúrgica a la que será sometido el centrocampista navarro.

El primer diagnóstico publicado por el club bilbaíno el pasado miércoles reflejaba una "entorsis originada en un entrenamiento" de la semana anterior.

La de Prados es la segunda lesión grave de rodilla que sufre un futbolista de la primera plantilla del Athletic esta temporada tras la de Unai Egiluz. El central vizcaíno se rompió el cruzado de la rodilla en un amistoso de pretemporada y fue operado el 6 de agosto. E