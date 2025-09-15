Acceso

No volverá a jugar con el Athletic esta temporada por lesión

El Athletic ha informado que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

Pablo Fornals of Real Betis and Benat Prados of Athletic Club in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Athletic Club at La Cartuja stadium on August 31, 2025, in Sevilla, Spain. AFP7 31/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Beñat Prados con el AthleticAFP7 vía Europa PressEuropa Press
El Athletic Club ha confirmado que el jugador Beñat Prados sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión por la que causará baja el resto de temporada. El parte médico emitido por la entidad bilbaína informa además de que "en próximas fechas se determinará la fecha" para la intervención quirúrgica a la que será sometido el centrocampista navarro.

El primer diagnóstico publicado por el club bilbaíno el pasado miércoles reflejaba una "entorsis originada en un entrenamiento" de la semana anterior.

La de Prados es la segunda lesión grave de rodilla que sufre un futbolista de la primera plantilla del Athletic esta temporada tras la de Unai Egiluz. El central vizcaíno se rompió el cruzado de la rodilla en un amistoso de pretemporada y fue operado el 6 de agosto. E

